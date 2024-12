Panorama.it - I ribelli siriani sono alle porte di Homs e ora puntano su Damasco

La coalizione deifilo-turchi avanza con decisione verso, la capitale siriana:già arrivati ai confini di, l'ultima città significativa prima della capitale. Intanto, il regime di Bashar al- Assad mostra segni di cedimento, e per tutta la serata di ieri sidiffuse voci non confermate, secondo cui il presidente sarebbe fuggito dalla Siria insieme alla sua famiglia. La propaganda filo-regime, nel tentativo di smentire, ha diffuso invece notizie di un suo viaggio in Iran per colloqui. Nel sud del Paese, a Suwayda, alcune figure di rilievo hanno già abbandonato le loro posizioni: tra questi, il capo della polizia, quello della prigione e i rappresentanti locali del Baath, il partito al governo.L'aviazione russa ha lanciato una serie di raid aerei a nord di, colpendo le colonne degli insorti anti-governativi in marcia verso la città da Hama.