Fulham-Brighton Premier League | tv probabili formazioni pronostico

è una partita della quattordicesima giornata die si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv,.Il, come sta facendo da qualche anno a questa parte, continua a gravitare a metà classifica, non molto distante dalla zona Europa ed allo stesso tempo con un divario rassicurante (+10) sulla zona retrocessione. I Cottagers di Marco Silva dopo 13 giornate sono decimi e fanno parte del gruppone di squadre che sono a ridosso del settimo posto. Se fossero stati più continui, probabilmente oggi sarebbero ancora più in alto: per ora il loro bilancio recita 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itDopo l’inaspettato tonfo casalingo con il Wolverhampton (1-4), ilè riuscito a limitare i danni del derby con il Tottenham, domenica scorsa fermato sul pareggio (1-1).