Ilgiorno.it - La coreografa Michela Lucenti: "La forza del destino e il mio presepe profano ma non per fare scandalo"

"Ho bisogno di capire l’idea, l’impianto, per poter disegnare la coreografia". È entusiasta, nata a La Spezia nel 1971, direttrice e anima di una compagnia significativamente chiamata Balletto Civile, chiamata a muovere la scena della temibile “del”, che inaugura la Scala il 7 dicembre. Sottile, bruna ed energica, non ha avuto esitazioni scaramantiche nell’accettare la proposta del regista Leo Muscato che l’ha sfidata ad affiancarlo in questa impresa più che impegnativa. Come siun’opera tanto potente? "È come una grande macchina in cui mi sono inserita con un lavoro, direi, molto semplice, per dar vita a tanti enormi quadri con tantissime persone, centocinque coristi e venticinque mimi, pensando a una coreografia dello spazio e del suono.