Alla Collegiata lavori da un milione | Puntiamo ad aprirla a Natale 2025

Procedono "in maniera ordinata", come da cronoprogramma, iche interessano la chiesa di San Michele Arcangelo di Brisighella. L’edificio è chiuso dal luglio del 2022 a seguito di dissesti strutturali che hanno riguardato in particolare la cappella del Santissimo Crocifisso, a destra dell’ingresso. Il cantiere è operativo da luglio 2024 e sta volgendo al termine la prima parte deiche prevedono due tamponamenti, sulla parte destra e sulla parte sinistra della cappella, per rendere più stabile l’edificio. In questa settimana si sta provvedendo a gettare la prima colata di cemento nell’ex sagrestia dove sono stati lasciati dei buchi che consentiranno l’innesto di sedici pali a controspinta di una quindicina di metri di profondità. Tali supporti saranno incrociati poi a corpi orizzontali per fermare il movimento del terreno e quindi dell’edificio.