Thesocialpost.it - Proseguono senza sosta le ricerche di Alessia Zuso, scomparsa a Novara

Leggi su Thesocialpost.it

Le operazioni per ritrovare, la diciannovennevenerdì 22 novembre, continuanointerruzioni. Oggi, sabato 23 novembre, potrebbe entrare in azione Dikra, il cane molecolare della Polizia locale di Trecate, piccolo comune situato nelle vicinanze del capoluogo piemontese.Le indagini si sono finora concentrate nella periferia ovest della città, in prossimità del torrente Agogna e nei boschi circostanti. In questa zona è stata trovata l’auto della giovane, parcheggiata vicino al canile municipale. Il supporto di un elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa non ha però portato ancora a risultati concreti.è descritta come una ragazza riservata, con una vita apparentemente tranquilla. Dopo aver superato l’esame di maturità scientifica all’Istituto Pascal di Romentino la scorsa estate, aveva ripreso a frequentare con assiduità una palestra vicino casa.