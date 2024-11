Notizie dal mondo ASviS | La transizione green ha bisogno di competenze e di investimenti nell’innovazione

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 9 novembre 2024L’Italia che studia verso il futuro” è il titolo dell’evento che si è tenuto alla fiera Ecodi Rimini (l’8 novembre) per parlare di scuola,e cittadinanza attiva. Nella prima parte del dibattito, introdotto da Marco Gisotti (coordinatore progetto “jobs & skills” di Eco), è intervenuto Luigi Di Marco (segreteria generale).“Coltivare il nostro futuro è il titolo del nono Rapportoda poco pubblicato. Nel Rapporto si parla anche del Patto sul futuro, un importante accordo raggiunto in sede Onu ma di cui si è parlato poco in Italia – ha dichiarato Di Marco -. Per garantire la conservazione della nostra specie servono dellein grado di garantirla.