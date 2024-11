Lanazione.it - Allerta arancione in Toscana anche giovedì 21 novembre: vento molto forte, mareggiate e pioggia

Firenze, 202024 – Prosegue la fase di maltempo in. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di prorogare21lameteo valida già oggi, mercoledì 20. L’è valida dalle ore 18 di domani fino alla mezzanotte e riguarda in particolare la costa centrale, l’Arcipelago, la Valle del Reno e l’Alto Mugello. Diverse le possibilità di rischio: -. L’per21riguarda in particolare la costa e l’Arcipelago mal’Alto Mugello.gialla nel resto della regione. -sulla costa centro-settentrionale della regione e l’Arcipelago, gialla nella costa meridionale. - Idrogeologico. Attesain particolare nel tardo pomeriggio e sera nell’area nord-occidentale della