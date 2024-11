Gaeta.it - Roma ospita il Trailers FilmFest: un festival dedicato ai trailer e alla promozione cinematografica

Il, unicoin Italia ed Europa interamenteattraverso i, si svolgerà nella storica città di. Questo evento, in programma dal 19 al 21 novembre 2024 presso il cinema Savoy, rappresenta un'importante vetrina per i miglioridel settore. La manifestazione è aperta al pubblico gratuitamente, fino a esaurimento dei posti disponibili, e attira appassionati di cinema e professionisti del settore.Il programma delLa XXII edizione del, sotto la direzione di Stefania Bianchi e con la consulenza artistica di Filippo Soldi, promette di essere un evento ricco di novità e proposte interessanti. Non solocinematografici, ma anche locandine, pitche book, tutti elementi che fanno parte essenziale della comunicazione visiva nel mondo del cinema.