Laprimapagina.it - “Sibilla” è il nuovo singolo de Lapolveriera feat. Meganoidi

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildeche anticipa ilep “Un posto in cui tornare” in uscita il prossimo 13 dicembre. “” è un brano che esplora la complessità della salute mentale attraverso la prospettiva di una giovane ragazza che si sente emarginata. La narrazione mette in luce le esperienze di pregiudizio e solitudine che affronta, evidenziando come la sua condizione possa farla sentire isolata dalla società.Tuttavia, la canzone rappresenta anche un atto di rivincita.decide di abbandonare le maschere che indossa per adattarsi alle aspettative altrui. Questa scelta di autenticità è un potente gesto di resistenza contro un mondo che la disprezza ed esclude.