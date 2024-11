Occasioni sprecate Il trend preoccupante dell’Inter negli scontri diretti

Leggi su Ilnerazzurro.it

Durante la scorsa stagione di Serie A, i tifosi hanno potuto assistere ad una serie di vittorie schiaccianti: l’Inter ha, infatti, dominato in lungo e in largo nel campionato. Una schiacciasassi che è andata spedita verso la vittoria dello Scudetto della seconda stella.La cosa sorprendente fu che i nerazzurri di Simone Inzaghi non fallirono mai uno scontro diretto, arrivando a perdere solo due partite (clamorosamente entrambe con il Sassuolo che sarebbe poi retrocesso). Ma questopositivo non si sta riconfermando in questo inizio stagione. Ecco i punti raccolti dall’Inter nelle partite contro le dirette avversarie per il tricolore.Cinque punti in quattroLa prima grande avversaria che si è presentata in queste 12 giornate di Serie A 24/25 è l’Atalanta di Gasperini. Alla terza giornata di campionato, infatti, a San Siro va in scena una sorta di ripetizione della sfida tra le due compagini nerazzurre dello scorso 28 febbraio.