Con Orzinuovi occorre la svolta. Intanto la società sonda il mercato

Dentro una tempesta perfetta se la Carpegna Prosciutto non porta a casa i due punti in palio oggi contro Orzinovi. Palla a due alla Vitrifrigo Arena con inizio alle 18. Questo perché i prossimi due appuntamenti, a stretto giro di posta, sono l’anticipo infrasettimanale contro Udine (a Udine), squadra seconda in classifica dietro Rimini e quindi la prossima domenica ancora scende a Pesaro proprio Rimini che è in testa alla classifica grazie al contributo, anche pesante, in regia di un pesarese come Tomassini. E quest’ultima sfida contro Rimini è particolare perché si annunciano centinaia di tifosi in arrivo dalla Romagna. Clima quindi rovente anche se le sfide ad alto livello con i riminesi risalgono ormai alla preistoria del basket.