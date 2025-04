Montoya l’ex nerazzurro racconta | All’Inter non mi è stata data l’opportunità per dimostrare il mio valore! Sfida col Barcellona? Ecco chi passerà…

Montoya, l'ex nerazzurro racconta: «All'Inter non mi è stata data l'opportunità per dimostrare il mio valore! Sfida col Barcellona? Ecco chi passerà.» Le parole dell'ex terzinoMini parentesi All'Inter per appena sei mesi durante la stagione 2015-2016, Martin Montoya ha ricordato quell'esperienza a Milano nel corso di un'intervista concessa a Tuttomercatoweb.comSUL PERIODO All'Inter- «L'unica cosa che cambierei è il fatto di godermi di più il tempo vissuto a Milano. Purtroppo non ho avuto la fiducia di mister Mancini, non mi hanno dato quasi nessuna opportunità per dimostrare il mio valore. Sono rimasto All'Inter solo sei mesi, ma nonostante questo mantengo tuttora bellissimi ricordi del club nerazzurro e, più in generale, del campionato di Serie A»Barcellona-INTER- «Mi aspetto una Sfida equilibrata.

