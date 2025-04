Casa Bianca contro Amazon mostrare costo dazi atto ostile

atto ostile e politico" da parte di Amazon. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt commentando la decisione di Amazon di mostrare i costi dei dazi ai consumatori americani, specificandoli nel prezzo esposto. A chi le chiedeva dei rapporti fra Donald Trump e Jeff Bezos, Leavitt non ha commentato. 🔗 Quotidiano.net - Casa Bianca contro Amazon, mostrare costo dazi atto ostile Un "e politico" da parte di. Così la portavoce dellaKaroline Leavitt commentando la decisione didii costi deiai consumatori americani, specificandoli nel prezzo esposto. A chi le chiedeva dei rapporti fra Donald Trump e Jeff Bezos, Leavitt non ha commentato. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Casa Bianca preannuncia appello contro l'oltraggio a corte - La Casa Bianca ha preannunciato che ricorrerà subito in appello dopo che il giudice federale James Boasberg ha detto di ritenere che c'è una "probabile causa" per ritenere l'amministrazione di Donald Trump colpevole di oltraggio alla corte, per aver violato la sua sentenza del mese scorso, che sospendeva le deportazioni di migranti venezuelani in base ad una legge di guerra. 🔗quotidiano.net

La nuova comunicazione della Casa Bianca trumpiana, tra meme estremisti e video contro i migranti - L’account ufficiale della Casa Bianca assomiglia sempre di più a una sezione distaccata del forum estremista 4chan 🔗facta.news

Associated Press presenta nuovo ricorso contro divieti Casa Bianca - L’Associated Press ha presentato un nuovo ricorso davanti a un giudice federale affinché venga immediatamente ripristinato l’accesso per i reporter dell’agenzia agli eventi presidenziali dai quali sono stati banditi. Secondo AP, la Casa Bianca ha raddoppiato gli sforzi per vendicarsi contro l’agenzia di stampa per il suo rifiuto di seguire l’ordine esecutivo di Donald Trump che ha rinominato il Golfo del Messico. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amazon Usa mostra i costi dei dazi nel suo store online. Casa Bianca: «Atto ostile e politico» - Un "atto ostile e politico" da parte di Amazon. Così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt commentando la decisione di Amazon di mostrare i ...

