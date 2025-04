Incidente tra Cafasse e Lanzo Torinese | scontro tra due auto con una ribaltata tre feriti

Incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, martedì 29 aprile 2025, sulla provinciale 1 della Mandria al confine tra Cafasse e Lanzo Torinese, dove si trova l'area attrezzata per le grigliate. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali si è ribaltata su un'aiuola spartitraffico. 🔗 Torinotoday.it - Incidente tra Cafasse e Lanzo Torinese: scontro tra due auto con una ribaltata, tre feriti Unsi è verificato all'ora di pranzo di oggi, martedì 29 aprile 2025, sulla provinciale 1 della Mandria al confine tra, dove si trova l'area attrezzata per le grigliate. A scontrarsi sono state due, una delle quali si èsu un'aiuola spartitraffico. 🔗 Torinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente a Lanzo Torinese: ragazzo cade dal ponte e finisce nel torrente Tesso - Momenti di paura per un incidente intorno alle 15,30 di oggi, lunedì 17 marzo 2025, a Lanzo Torinese. Un ragazzo, per ragioni ancora da accertare, è caduto da un ponte poco lontano dalla stazione di via Martiri della Libertà. È una persona fragile e, cadendo nel torrente Tesso, è rimasta ferita... 🔗torinotoday.it

Incidente a Lanzo Torinese: perde il controllo dell'auto e la rompe, conducente ferito - Incidente stradale a Lanzo Torinese nella giornata di oggi, domenica 6 aprile 2025. In via Torino, una persona alla guida di una Fiat Panda bianca ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli. L’auto è rimasta danneggiata nella parte... 🔗torinotoday.it

Incidente a Borgaro Torinese: auto centra la rotonda con la vettura storica, donna in ospedale - Un incidente si è verificato all'alba di oggi, sabato 29 marzo 2025, in via Lanzo a Borgaro Torinese. Un'auto che viaggiava in direzione di Caselle Torinese, in corrispondenza dell'incrocio con via Torino e viale dei Ciliegi, ha centrato la rotonda e la scocca dell'auto Fiat Topolino adibita a... 🔗torinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente tra Cafasse e Lanzo Torinese: scontro tra due auto con una ribaltata, tre feriti; LANZO / CAFASSE – Incidente alla galleria Monte Basso, tre auto coinvolte (FOTO); Grave incidente in prossimità della galleria monte Basso: tre feriti e traffico in tilt; Incidente sotto la galleria Monte Basso: tre feriti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente a Lanzo Torinese: perde il controllo dell'auto e va a sbattere, conducente ferito - Incidente stradale a Lanzo Torinese nella giornata di oggi, domenica 6 aprile 2025. In via Torino, una persona alla guida di una Fiat Panda bianca ha perso il controllo del mezzo ed è andata a ... 🔗torinotoday.it

LANZO – Auto si schianta contro ad un cancello in via Torino - LANZO – Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 6 aprile 2025, in via Torino a Lanzo Torinese. Una Fiat Panda fuori controllo si è schiantata contro ad un cancello. Il conducente è stato ... 🔗obiettivonews.it

A Cafasse, nel torinese, una via del centro viene allagata dopo ore di maltempo - TORINO – A Cafasse, nel torinese, una via centrale del paese è stata allagata. I dehors dei locali, dalle immagini che arrivano dai residenti, sono del tutto coperti di acqua. La causa potrebbe ... 🔗quotidianopiemontese.it