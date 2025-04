Berlino si smarca dal Patto di stabilità e accelera sulla Difesa europea E l’Italia? Scrive Volpi

Patto di stabilità le spese militari, nell’ambito del programma ReArm Europe lanciato per rafforzare le capacità di Difesa comune. La decisione, assunta ieri e rilanciata oggi dai principali quotidiani europei, rappresenta un passaggio cruciale nel nuovo approccio strategico adottato da Berlino.In meno di due anni, la Germania ha operato una profonda revisione della propria postura in materia di sicurezza e Difesa, superando retaggi ideologici che per lungo tempo avevano limitato il potenziale della Bundeswehr. Il fondo straordinario da 100 miliardi di euro annunciato nel 2022 ha segnato l’inizio di questa svolta, oggi consolidata dalla scelta di utilizzare appieno le opportunità offerte da Rearm Europe. 🔗 Formiche.net - Berlino si smarca dal Patto di stabilità e accelera sulla Difesa europea. E l’Italia? Scrive Volpi La Germania è il primo Paese europeo ad avvalersi della possibilità di escludere dal calcolo deldile spese militari, nell’ambito del programma ReArm Europe lanciato per rafforzare le capacità dicomune. La decisione, assunta ieri e rilanciata oggi dai principali quotidiani europei, rappresenta un passaggio cruciale nel nuovo approccio strategico adottato da.In meno di due anni, la Germania ha operato una profonda revisione della propria postura in materia di sicurezza e, superando retaggi ideologici che per lungo tempo avevano limitato il potenziale della Bundeswehr. Il fondo straordinario da 100 miliardi di euro annunciato nel 2022 ha segnato l’inizio di questa svolta, oggi consolidata dalla scelta di utilizzare appieno le opportunità offerte da Rearm Europe. 🔗 Formiche.net

Se ne parla anche su altri siti

Difesa Ue, Berlino apripista su patto di stabilità divide la maggioranza - Roma, 28 apr. (askanews) – Sul riarmo la Germania accelera e finisce per dividere la maggioranza che sostiene il governo italiano. La decisione di Berlino di inviare alla Commissione europea la richiesta di attivazione della clausola nazionale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita per effettuare maggiori spese in difesa e armamenti, possibilità contemplata dal piano RearmEU lanciato a marzo dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è stata infatti accolta in modo diametralmente opposto dai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, con il primo che parla ... 🔗ildenaro.it

Ue: Berlino attiva clausola Patto di stabilità, essenziale per spese Difesa - Francoforte (Germania), 28 apr. (LaPresse) – “Un aumento della spesa per la difesa è essenziale. Pertanto, il 19 marzo, la Commissione europea ha proposto un’attivazione coordinata della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità e crescita. Possiamo confermare che la Germania ha richiesto l’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (Nec) per il periodo 2025-2028”. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero delle Finanze tedesco, in merito alla richiesta di attivazione alla Commissione Ue della clausola di salvaguardia per l’esenzione dai limiti di spesa del ... 🔗lapresse.it

Meritocrazia Italia, Quartini (M5S): “Irragionevole togliere armi da patto stabilità” - ‘Europa può governare transizione ecologica’ “Rispetto al sistema geopolitico non riteniamo che sia assolutamente ragionevole togliere dal patto di stabilità la spesa per le armi. Noi pensiamo a una geopolitica che rimetta al centro l’uomo, rimetta al centro il welfare, rimetta al centro la salute. Questi sono temi che dovrebbero essere tolti dal patto di […] L'articolo Meritocrazia Italia, Quartini (M5S): “Irragionevole togliere armi da patto stabilità” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai»; Guerra Ucraina, difesa Ue: sì al piano Ursula. I 5 punti per la pace e le spese senza vincoli: ecco cosa preve. 🔗Se ne parla anche su altri siti