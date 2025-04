Apre il bar ' Punto Pica' a Pontedera

Punto Pica', la nuova attività imprenditoriale di Iuliana Fotache e Pietro Picazio, situata a Pontedera presso il distributore della SR439 a La Borra. Al taglio del nastro erano presenti il referente sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani ed.

