Chi vuole escludere l’Italia dalla difesa Ue? La versione di Donazzan

Gli eurodeputati italiani di FI e FdI si sono schierati contro la vulgata che vorrebbe i fondi della difesa dedicati solo ad aziende che hanno una catena di fornitura made in Eu, decisione che di fatto discriminerebbe tutte quelle realtà industriali che hanno relazioni con Usa, Regno Unito e Giappone. Un controsenso, dice a Formiche.net Elena Donazzan (EcrFdI), relatrice ombra del dossier difesa, secondo cui in tutto ciò c'è una manina francese che sta mettendo subbuglio nel futuro della difesa europea. Il nuovo programma Ue infatti "rischia di mirare le risorse su poche aziende francesi con l'esclusione della filiera produttiva italiana". Per questa ragione Donazzan ha espresso il voto contrario, nella convinzione che le norme restrittive penalizzano poli industriali di eccellenza come Leonardo che vantano una filiera lunga e creano per l'Italia un "disagio" a livello di alleanze.

