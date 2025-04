Caiazza su Neres | Un mezzo pacco ha dato pochissimo al Napoli

Caiazza su Neres: «Un mezzo pacco, ha dato pochissimo al Napoli»">Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha commentato duramente la stagione di David Neres durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8.«David Neres per me è stato un mezzo pacco. Per la fragilità fisica e per l’inutilizzo. Non ha dato niente o quasi niente. Anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco. Ha fatto 2 gol, dai ragazzi. Ha cominciato bene facendo assist contro il Bologna, ma da uno che arriva dal Benfica ci si aspettava di più», ha dichiarato Caiazza.L'articolo Caiazza su Neres: «Un mezzo pacco, ha dato pochissimo al Napoli» proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. 🔗 Napolipiu.com - Caiazza su Neres: «Un mezzo pacco, ha dato pochissimo al Napoli» su: «Un, haal»">Salvatore, giornalista de Il Roma, ha commentato duramente la stagione di Daviddurante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8.«Davidper me è stato un. Per la fragilità fisica e per l’inutilizzo. Non haniente o quasi niente. Anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco. Ha fatto 2 gol, dai ragazzi. Ha cominciato bene facendo assist contro il Bologna, ma da uno che arriva dal Benfica ci si aspettava di più», ha dichiarato.L'articolosu: «Un, haal» proviene da Calcio, notizie supiu.com. 🔗 Napolipiu.com

Su altri siti se ne discute

NM Live – Napoli, Gilmour-Lobotka diga in mezzo al campo. Mazzocchi e Neres forse convocati per Venezia - Corbo, Pavarese, Savino, Agostini e Petrazzuolo hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: NM LIVE – Corbo: “Il Napoli ha trovato il suo equilibrio, ma i cambi vanno gestiti meglio” NAPOLI – ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “Terremoto? E’ stata una notte difficile e di paura. 🔗terzotemponapoli.com

Kvaratskhelia gollasso in Campions (ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara) - Kvaratskhelia gollasso in Campions (ci vogliono venti Neres per fare mezzo Kvara). Kvaratskhelia illumina il Parco dei Principi in Champions League. Il georgiano ha segnato un gol semplicemente straordinario. Dalla sua fascia con la sua andatura, ha fintato di accentrarsi per il tiro a giro, invece ha sterzato, è andato sul primo palo e di sinistro ha fatto partire una fucilata di cui il Dibu Martinez ha solo sentito il fischio. 🔗ilnapolista.it

Conte: “Neres è stato fuori un mese e mezzo, deve rientrare nei meccanismi” - Conferenza stampa – Conte: “Neres è stato fuori un mese e mezzo, deve rientrare nei meccanismi” Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, che … L'articolo Conte: “Neres è stato fuori un mese e mezzo, deve rientrare nei meccanismi” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Ne parlano su altre fonti

Caiazza: Neres è stato un mezzo pacco per il Napoli; L'OPINIONE - Caiazza: Neres anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco; Tre leggende del Napoli in tribuna al Maradona domenica sera | FOTO; Tuttosport - L'Inter ha aperto l'autostrada scudetto al Napoli! Ha finito la benzina, Conte difficile lasci punti per strada. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'OPINIONE - Caiazza: "Neres anche come vice Kvaratskhelia si è visto poco" - Il giornalista Salvatore Caiazza ha rilasciato alcune dichiarazioni durante "Ne Parliamo il Lunedì" su Canale 8: "David Neres per me è stato un mezzo pacco. Per la fragilità fisica e per l'inutilizzo. 🔗napolimagazine.com