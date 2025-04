Piangono più per la fornaia che per Ramelli

Laverita.info - Piangono più per la fornaia che per Ramelli Da quattro giorni, la sinistra sta costruendo un caso attorno alla commerciante a cui gli agenti hanno chiesto chiarimenti per l’affissione di un messaggio antifascista. Ma a commemorare serenamente il diciottenne ucciso proprio non ce la fanno. 🔗 Laverita.info

Approfondimenti da altre fonti

Cinquanta anni fa l’omicidio di Sergio Ramelli a colpi di chiave inglese. La memoria è più forte dell’odio - È passato mezzo secolo dall’uccisione di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, colpito a morte a colpi di chiave inglese sotto la sua abitazione per mano di un commando di Avanguardia operaia mentre era intento a legare il suo motorino. Era il 13 marzo 1975. Sergio morirà , dopo una lunga agonia, il 29 aprile del 1975. Diciannove anni e un’unica colpa: essere il fiduciario del Fdg all’istituto Molinari, prima di essere costretto a lasciare la scuola e trasferirsi altrove per la persecuzione quotidiana subìta nei corridoi del liceo rosso. 🔗secoloditalia.it

Il cordoglio del vescovo: "Nel Piceno lo piangono tutti i più poveri: da lui si sentivano capiti" - Diocesi in lutto per la morte di Papa Francesco. Il decesso del Santo Padre, avvenuto ieri mattina, ha gettato nello sconforto anche i fedeli ascolani e sambenedettesi. Un territorio, quello piceno, profondamente legato a Bergoglio, che nel 2016 portò il suo saluto ai terremotati di Arquata e che, in Vaticano, ha spesso accolto i pescatori della riviera. Senza dimenticare l’incontro, nel dicembre scorso, con la delegazione dei lavoratori della Beko di Comunanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tutti piangono a Sanremo: concediamoci il lusso di non trattenere più le lacrime. Il caso Cristicchi fa discutere - C’è una cosa che l’umanità ha imparato a fare meglio di qualsiasi altra: trattenere. Tratteniamo le lacrime, tratteniamo le parole, tratteniamo i figli, quando si vogliono allontanare per crescere, tratteniamo un amore perché è tutto ciò che ci resta. Tratteniamo il fiato davanti alla vita che cambia e... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Su questo argomento da altre fonti

Piangono più per la fornaia che per Ramelli. 🔗Su questo argomento da altre fonti