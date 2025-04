Monreale omaggio delle istituzioni ai tre giovani uccisi sabato notte

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale a lutto, una processione per i tre giovani uccisi: rose bianche sul segno degli spari - Un gruppo spontaneo di circa 400 persone si è ritrovato sul luogo della tragedia. Amiche e amici delle vittime chiedono rispetto per il loro dolore, ma anche una risposta da parte delle istituzioni. U ... 🔗palermotoday.it

Monreale, tragedia in via benedetto d’acquisto: fiaccolata e commozione per tre vittime - La comunità di Monreale si unisce in lutto per le vittime di via Benedetto d’Acquisto con fiaccolata organizzata dal sindaco Alberto Arcidiacono e momenti di commemorazione pubblica. 🔗gaeta.it