Sette semplici manicure da copiare | un sfida tra cuori e fiori

manicure semplici e colorate con cui arricchire le nostre mani, rendendole uniche e chic. Ecco Sette nail art facili da replicare ora e destinate ad attirare l’attenzione.Qualche esempio? Un nail look color cioccolato arricchita da piccoli puntini nude è una proposta veloce da copiare così come una french manicure caratterizzata da linee bianche molto sottili. Per chi desidera una french manicure moderna e versatile, diversa dal solito, puntate tutto sul rosa Barbie o su una nail art arcobaleno.Nel video di Amica.it, si scoprono tutte le nail art semplici da copiare ora e nei prossimi mesi. Una sfida tra cuori e fiori, sulla punta delle dita. GUARDA LE FOTOmanicure per la primavera 2025? Proviamo con questi colori pastello Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Sette semplici manicure da copiare: un sfida tra cuori e fiori Amica. 🔗 Amica.it - Sette semplici manicure da copiare: un sfida tra cuori e fiori Sono tante lee colorate con cui arricchire le nostre mani, rendendole uniche e chic. Ecconail art facili da replicare ora e destinate ad attirare l’attenzione.Qualche esempio? Un nail look color cioccolato arricchita da piccoli puntini nude è una proposta veloce dacosì come una frenchcaratterizzata da linee bianche molto sottili. Per chi desidera una frenchmoderna e versatile, diversa dal solito, puntate tutto sul rosa Barbie o su una nail art arcobaleno.Nel video di Amica.it, si scoprono tutte le nail artdaora e nei prossimi mesi. Unatra, sulla punta delle dita. GUARDA LE FOTOper la primavera 2025? Proviamo con questi colori pastello Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAda: untraAmica. 🔗 Amica.it

Su questo argomento da altre fonti

Manicure azzurre: idee turchine da copiare in primavera - La primavera 2025 riserva un posto da protagonisti agli smalti nei toni del blu, del verde acquamarina, dell’azzurro cielo terso e dell’azzurro carta da zucchero. Di seguito, le manicure colorate da copiare ora e nei prossimi mesi. Tra le proposte troviamo una french manicure arricchita da dettagli floreali, una proposta con decorazioni 3D su unghie a mandorla e una nail art artistica con diverse fantasie. 🔗amica.it

Unghie corte super curate, smalto rosa soft e finish glossy: la manicure di Ilary Blasi da copiare ora, per la primavera - La stagione primaverile invita ad alleggerire e schiarire la palette cromatica: dell’arredamento, del guardaroba e, ovviamente, del nostro beauty look. Ecco perché la manicure soft pink sfoggiata su Instagram da Ilary Blasi conquisterà molte. ... 🔗iodonna.it

Incidenti in monopattino, sette morti da inizio anno - (Adnkronos) – Sette persone sono morte da inizio anno in incidenti con il monopattino. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'osservatorio Asaps. Dal 2020 a oggi le vittime sono 71: 1 nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022, 19 nel 2023, 20 nel 2024. Da inizio 2025, sono morti sette uomini, cinque stranieri e […] L'articolo Incidenti in monopattino, sette morti da inizio anno proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Se ne parla anche su altri siti

Dai backstage di moda, 5 tendenze unghie per l'Autunno Inverno 2023/2024. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sette semplici manicure da copiare: un sfida tra cuori e fiori - Sono tante le manicure semplici e colorate con cui arricchire le nostre mani, rendendole uniche e chic. Qua si scoprono sette idee da copiare ... 🔗amica.it

French manicure colorata: 10 idee da copiare - Tra le unghie protagoniste del 2024 ci sono quelle con la French manicure, ma rinnovata ... ci accompagneranno nel 2025 e di qualche idea da copiare. Eccone dieci perfette per tutti i periodi ... 🔗msn.com

Tendenze unghie 2025: le manicure da copiare alle ultime sfilate - Sono manicure che rivalutano dimensioni sottili, lanciano french bold, nuovi nude, unghie di diversa lunghezza e forma (su una stessa mano), decorazioni fuori dalle lamine e dettagli in charm. 🔗amica.it