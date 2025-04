Sentenza Santo Romano | minorenne condannato a 18 anni L’ira dei parenti della vittima | “Fate schifo”

condannato a 18 anni il minorenne accusato dell'omicidio di Santo Romano; il pm aveva chiesto 17 anni di reclusione. 🔗 a 18ilaccusato dell'omicidio di; il pm aveva chiesto 17di reclusione. 🔗 Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Santo Romano, il processo: la sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile, presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, l'udienza per la discussione relativa all'omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra... 🔗ilmattino.it

Omicidio di Santo Romano, sentenza rinviata al 29 aprile - È stata rinviata al 29 aprile prossimo l’udienza presso il Tribunale per i minorenni di Napoli per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San […] L'articolo Omicidio di Santo Romano, sentenza rinviata al 29 aprile sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Morte Santo Romano, arriva la sentenza: 17enne condannato a 18 anni in primo grado. La rabbia dei parenti - Diciotto anni e otto mesi: è questa la sentenza per il minorenne imputato dell?omicidio di Santo Romano. Il gup Umberto Lucarelli ha pronunciato la sentenza per omicidio, tentato... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Omicidio Santo Romano, chiesta condanna a 17 anni per il minorenne; Sentenza Santo Romano: minorenne condannato a 18 anni. L'ira dei parenti della vittima: Fate schifo; Morte Santo Romano, arriva la sentenza: 17enne condannato a 18 anni in primo grado. La rabbia dei parenti; Processo omicidio Santo Romano, folla davanti al tribunale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Morte Santo Romano, arriva la sentenza: 17enne condannato a 18 anni in primo grado. La rabbia dei parenti - Diciotto anni e otto mesi: è questa la sentenza per il minorenne imputato dell’omicidio di Santo Romano. Il gup Umberto Lucarelli ha pronunciato la sentenza per omicidio, ... 🔗ilmattino.it

Morto Santo Romano, oggi la sentenza: sit in degli studenti al tribunale dei minori - Prevista per oggi la sentenza di primo grado per l'omicidio di Santo Romano, ucciso lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Dalle 11 di questa mattina si sta svolgendo davanti ... 🔗msn.com

Sentenza Santo Romano: minorenne condannato a 18 anni. L’ira dei parenti della vittima: “Fate schifo” - È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre dell'anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio, ... 🔗fanpage.it