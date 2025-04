Fiera Milano sottoscrive finanziamenti con Crédit Agricole Italia e Banco Bpm per il Piano 2024-2027

Fiera Milano ha sottoscritto oggi due finanziamenti, della durata di cinque anni, con Crédit Agricole Italia e Banco Bpm. Le risorse, 10 milioni di euro per ciascun finanziamento, supporteranno gli investimenti previsti dal Piano Strategico 2024-2027, con un focus sullo sviluppo e sul potenziamento delle infrastrutture digitali e tecnologiche. Al contempo - spiega Fiera Milano in una nota - garantiranno la piena copertura degli investimenti ricorrenti con risorse dedicate, preservando la liquidità e mantenendo flessibilità strategica per future opportunità di sviluppo e crescita per linee esterne.Strutturati ai sensi dei Sustainability-Linked Loan Principles (Sll), i due finanziamenti prevedono un meccanismo di adeguamento del tasso di interesse basato sul raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale.

