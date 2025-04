Apre a Novara la catena di ristoranti Pollicino e cerca 40 addetti

Aprirà a settembre a Novara Pollicino, la catena di ristoranti per famiglie. Il locale novarese, che si estenderà su una superficie di 2.240 metri quadrati, rappresenta il più grande progetto della catena finora, con 600 posti a sedere, un'area giochi da 300 metri quadrati per bambini fino a.

Due adolescenti ubriachi fanno pipì nel brodo di hot pot: la catena di ristoranti cinesi risarcisce 4mila clienti dopo che il video è diventato virale - Un video, diventato virale, ha messo in seria difficoltà di immagine, ma anche sul versante economico, un ristorante cinese della catena Haidilao. Nelle immagini “incriminate” si vedono due adolescenti di 17 anni, il volto rimane coperto, in piedi su un tavolo – una stanza privata – mentre fanno pipì verso il centro, dove è posizionato il brodo di hot pot, la fondue cinese. “I due adolescenti erano ubriachi durante la bravata e sono stati arrestati poco dopo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Action, la catena di negozi (con tanti articoli a 1 euro) apre in Brianza - Action, la catena di negozi con articoli anche a meno di 1 euro, apre il suo primo punto vendita in provincia di Monza e Brianza. E per il primo store brianzolo ha scelto Lentate sul Seveso. L'apertura è in programma per la giornata di sabato e per la nuova attività si è puntato su uno staff... 🔗monzatoday.it

Ristoranti a Prato, chi apre e chi chiude: ecco la mappa - Prato, 30 marzo 2025 – Qualcosa scricchiola nel modello di una Prato tutta da bere e mangiare che ormai sta diventando predominante nel salotto buono dentro le mura. Per carità, niente a che vedere con il ‘mangificio’ fiorentino che ha segnato il sorpasso sulle botteghe storiche nel capoluogo gigliato ma il rischio è che s’imbocchi quella strada. Perde colpi la ristorazione classica a favore di un cibo sempre più ‘mordi e fuggi’. 🔗lanazione.it

