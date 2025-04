Gli arresti per spaccio e la molotov contro il gruppo ultras L' ombra della camorra dentro la curva Sud della Roma

arresti per spaccio di cocaina all'interno della curva Sud della Roma, poi la molotov contro la sede del gruppo Quadraro. Due fatti di cronaca che sembrerebbero essere collegati fra loro. Una vicenda tortuosa, che vede coinvolti in entrambi i casi uno dei gruppi ultras più influenti del. 🔗 Romatoday.it - Gli arresti per spaccio e la molotov contro il gruppo ultras. L'ombra della camorra dentro la curva Sud della Roma Prima gliperdi cocaina all'internoSud, poi lala sede delQuadraro. Due fatti di cronaca che sembrerebbero essere collegati fra loro. Una vicenda tortuosa, che vede coinvolti in entrambi i casi uno dei gruppipiù influenti del. 🔗 Romatoday.it

