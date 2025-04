Frane d' autunno e lavori | il Consiglio provinciale riconosce quasi 14 milioni di debiti fuori bilancio

debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di 1.394.000 euro relativi a interventi di somma urgenza effettuati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio provinciale tra settembre e ottobre 2024. Il Consiglio provinciale. 🔗 Cesenatoday.it - Frane d'autunno e lavori: il Consiglio provinciale riconosce quasi 1,4 milioni di debiti fuori bilancio La Provincia di Forlì-Cesena ha riconosciuto iper un ammontare complessivo di 1.394.000 euro relativi a interventi di somma urgenza effettuati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nel territoriotra settembre e ottobre 2024. Il. 🔗 Cesenatoday.it

