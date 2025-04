Adotta un Cardinale elettore nella preghiera l’iniziativa delle suore Clarisse di Rimini per il Conclave

Cardinale elettore che vuoi Adottare nella preghiera". È il messaggio delle suore Clarisse di Rimini che, in attesa dell'apertura del Conclave del prossimo 7 maggio, hanno deciso di rilanciare l'iniziativa 'Adotta un Cardinale', già proposta nel 2013. nella chiesa di San Bernardino e sul sito si trova l'elenco completo dei cardinali elettori, corredato dalle relative biografie. 🔗 "Scegli ilche vuoire". È il messaggiodiche, in attesa dell'apertura deldel prossimo 7 maggio, hanno deciso di rilanciare l'iniziativa 'un', già proposta nel 2013.chiesa di San Bernardino e sul sito si trova l'elenco completo dei cardinali elettori, corredato dalle relative biografie. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Le suore che organizzano la preghiera-sondaggio "Adotta un cardinale" - Un voto online per "adottare un cardinale". Succede anche questo in vista dell'elezione del nuovo papa che succederà a Francesco. Le suore della chiesa di San Bernardino a Rimini hanno lanciato un'iniziativa per permettere ai fedeli di "accompagnare" i cardinali nell'arduo compito. Le suore... 🔗today.it

Nuovo Papa, a Rimini le suore organizzano una preghiera-sondaggio "Adotta un cardinale" - Un voto online per "adottare un cardinale". Succede anche questo in vista dell'elezione del nuovo papa che succederà a Francesco. Le suore della chiesa di San Bernardino, a Rimini, hanno lanciato un'iniziativa per permettere ai fedeli di "accompagnare" i cardinali nell'arduo compito. Le suore... 🔗riminitoday.it

“Adotta un cardinale”: il “totopapa” di preghiera lanciato dalle suore Clarisse di Rimini - Scegli un cardinale e prega per lui in vista del Conclave. L’iniziativa, già proposta nel 2013, arriva dalle suore Clarisse di Rimini, che nella chiesa di San Bernardino hanno affisso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Invitano i fedeli a sceglierne uno tra gli elettori (possono votare solo quelli con meno di 80 anni, che sono 135) e a pregare per lui in vista del conclave, “affinché, guidato dallo Spirito Santo, faccia la scelta migliore per il nuovo pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Adotta un cardinale nella preghiera» con le clarisse di Rimini; “Adotta un Cardinale elettore nella preghiera”, l’iniziativa delle suore Clarisse di Rimini per il Conclave; Il Conclave il 7 maggio alle 16,30, i votanti saranno 133. Passo indietro di Becciu - La messa pro eligendo il 7 maggio alle 10; Nuovo Papa, a Rimini le suore organizzano una preghiera-sondaggio Adotta un cardinale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Adotta un Cardinale elettore nella preghiera”, l’iniziativa delle suore Clarisse di Rimini per il Conclave - "Scegli il Cardinale elettore che vuoi adottare nella preghiera". È il messaggio scritto dalle suore Clarisse di Rimini che, in attesa dell' apertura del Conclave del prossimo 7 maggio, hanno deciso ... 🔗fanpage.it

«Adotta un cardinale nella preghiera» con le clarisse di Rimini - Come fatto per il Conclave del 2013, le religiose invitano le persone a farsi carico nelle preghiere di uno dei porporati elettori, per accompagnarlo nel compito di scegliere il nuovo Papa ... 🔗msn.com

'Adotta un cardinale', la preghiera-sondaggio delle clarisse - "Abbiamo preparato uno schema di preghiera, ma, per accompagnare il 'tuo' cardinale, puoi pregare come preferisci". E' possibile farlo nella chiesa di San Bernardino a Rimini e sul sito delle clarisse ... 🔗msn.com