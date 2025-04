Anche la Lapponia soffocata dal caldo L’estate dei record batte il 1937

Anche l’ennesima prova dei danni indotti al Pianeta dal cambiamento climatico: L’estate del 2024 è stata la più calda mai registrata Anche in Lapponia, ovvero in quella regione che comprende il nord di Finlandia, Svezia, Norvegia e alcune aree della Russia.Quasi mezzo grado in più delL’estate 1937A portare l’evidenza scientifica è l’Istituto meteorologico finlandese, che ha pubblicato sulla rivista npj Climate and Atmospheric Science uno studio condotto insieme all’Istituto per le risorse naturali.Nel corso dell’ultima estate la temperatura media registrata tra giugno e agosto nella città di Sodankylä, situata appunto nella regione della Lapponia finlandese, ha raggiunto i 15,9 °C, superando il precedente record del 1937 di 0,4 gradi °C e risultando così la più alta della storia sulla base delle osservazioni dirette eseguite dalla fine del 1800 in poi. 🔗 Quotidiano.net - Anche la Lapponia soffocata dal caldo. L’estate dei record batte il 1937 Una curiosità, mal’ennesima prova dei danni indotti al Pianeta dal cambiamento climatico:del 2024 è stata la più calda mai registratain, ovvero in quella regione che comprende il nord di Finlandia, Svezia, Norvegia e alcune aree della Russia.Quasi mezzo grado in più delA portare l’evidenza scientifica è l’Istituto meteorologico finlandese, che ha pubblicato sulla rivista npj Climate and Atmospheric Science uno studio condotto insieme all’Istituto per le risorse naturali.Nel corso dell’ultima estate la temperatura media registrata tra giugno e agosto nella città di Sodankylä, situata appunto nella regione dellafinlandese, ha raggiunto i 15,9 °C, superando il precedentedeldi 0,4 gradi °C e risultando così la più alta della storia sulla base delle osservazioni dirette eseguite dalla fine del 1800 in poi. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Presto a Milano farà caldo come in estate: cosa dicono le previsioni - Sole, neanche una nuvola in cielo e caldo come in estate (o quasi), nonostante il calendario segni fine aprile. È quanto che succederà nei prossimi giorni a Milano, quando all’ombra della Madonnina le temperature saliranno fino ad arrivare a quota 29°C. È quello che prevedono per i prossimi... 🔗milanotoday.it

Calciomercato Milan, Beukema nome caldo per l’estate: ecco tutti i dettagli - Il Milan sarebbe interessato ad ingaggiare Sam Beukema nella prossima sessione estiva di calciomercato: ecco tutti i dettagli 🔗pianetamilan.it

Caldo da record in estate, le previsioni fanno tremare gli italiani - Una settimana con cieli sereni e temperature miti, quella in corso, su tutta Italia. Intanto, spuntano già le prime previsioni per la prossima estate Marzo è cominciato con un gradito anticipo di primavera su tutta Italia. Cieli sereni e temperature miti, in alcuni casi anche al di sopra della media del periodo, ci accompagnano da ... Leggi tutto L'articolo Caldo da record in estate, le previsioni fanno tremare gli italiani sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Su questo argomento da altre fonti

Anche la Lapponia soffocata dal caldo. L’estate dei record batte il 1937; Lapponia, caldo record: renne in cerca di refrigerio a mollo tra i bagnanti nei fiumi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Anche la Lapponia soffocata dal caldo. L’estate dei record batte il 1937 - Secondo gli anelli degli alberi anche degli ultimi 2000 anni. Un altro segno tangibile dei danni del riscaldamento globale ... 🔗msn.com

Cambiamento Climatico: l'Estate 2024 è stata la più calda degli ultimi 2000 anni in Lapponia, lo studio - IL PESO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO Il nuovo studio attribuisce gran parte di questo eccezionale riscaldamento al cambiamento climatico. In particolare, si stima che il riscaldamento globale abbia reso ... 🔗ilmeteo.it