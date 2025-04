Ravezzani sta con Douglas Luiz | Difficile dargli torto L’effetto Motta sembra aver disintegrato sia lui che Koopmeiners Con Tudor…

Ravezzani sta con Douglas Luiz: «Difficile dargli torto». Il commento del giornalista sul centrocampista brasilianoFabio Ravezzani, su X, ha commentato lo sfogo social di Douglas Luiz. Il giornalista, direttore di TeleLombardia, sta con il centrocampista bianconero. L'ex Aston Villa ha risposto su Instagram al commento di un tifoso, esternando tutta la propria frustrazione per la situazione attuale alla Juve.Ravezzani – «Difficile dargli torto. Ma L'effetto Motta sembra aver disintegrato sia lui che Koop. Tudor, poi, vuole solo muscoli».Difficile dargli torto. Ma L'effetto Motta sembra aver disintegrato sia lui che Koop. Tudor, poi, vuole solo muscoli. https:t.coXEwk3BAO2U— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 29, 2025

