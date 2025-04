Riapre a senso unico per le auto il Ponte della Botte

Riapre domani 30 aprile alle 7, esclusivamente per le auto, e dunque non per i mezzi pesanti, in senso unico, il Ponte della Botte, oggetto di lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa, del valore di circa 4 milioni di euro. "La riapertura totale della infrastruttura.

Montese: riapre la strada Provinciale 27 in località Vaina con senso unico alternato - A Montese, in località Vaina, martedì 25 marzo alle ore 20:00 riaprirà al traffico la Strada Provinciale 27, chiusa dal 19 marzo a causa di un movimento franoso che ha interessato il versante a monte della carreggiata. La riapertura avverrà con un senso unico alternato regolato da semaforo... 🔗modenatoday.it

Statale 113, riapre il ponte Mella: si procederà a senso unico alternato - A seguito degli eventi alluvionali che si sono verificati nel messinese lo scorso 2 febbraio, per motivi di sicurezza era stato chiuso al transito veicolare il ponte Mella a San Saba (ME), sito fra i km 26,900 e 27,100 della strada statale 113 dir “Settentrionale Sicula”. A partire dalle ore 17... 🔗messinatoday.it

