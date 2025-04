Condanna a 18 anni per il 17enne accusato dell' omicidio di Santo Romano a Napoli

anni e 8 mesi di reclusione: questa la Condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Napoli al 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre dell'anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio, dopo una lite per un paio di scarpe sporcate. La notizia della sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici che hanno urlato a gran voce : "fate schifo".Il processo si è svolto con il rito abbreviato e il pm Ettore La Ragione aveva chiesto la Condanna dell'imputato a 17 anni di reclusione. 🔗 Quotidiano.net - Condanna a 18 anni per il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano a Napoli Diciottoe 8 mesi di reclusione: questa lainflitta dal Tribunale per i minorenni dialdi, il giovane di 19ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre'anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio, dopo una lite per un paio di scarpe sporcate. La notiziaa sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici che hanno urlato a gran voce : "fate schifo".Il processo si è svolto con il rito abbreviato e il pm Ettore La Ragione aveva chiesto la'imputato a 17di reclusione. 🔗 Quotidiano.net

