Pronti per il Met Gala 2025? Dove e quando vederlo il tema e chi sarà presente

Cosa possiamo aspettarci da Zendaya per il Met Gala 2025? - Quando si parla di Met Gala, pochi nomi riescono a suscitare la stessa attesa di Zendaya. Ogni suo ingresso sulle celebri scale del Metropolitan Museum di New York è un momento che segna la storia della moda. Ma quest’anno, qualcosa sarà diverso. La sua presenza è confermata, certo, ma il modo in cui si presenterà promette di riscrivere il copione a cui ci aveva abituato. Zendaya potrebbe cambiare il suo Met Gala quest’anno (ma non sappiamo ancora cosa) L’annuncio arriva direttamente da Law Roach, lo stylist che per anni ha lavorato fianco a fianco con Zendaya per costruire un’immagine ... 🔗metropolitanmagazine.it

Blake Lively e Ryan Reynolds assenti al Met Gala 2025, c’entra ancora Baldoni - Quest'anno ci sarà una grande assenza al Met Gala: Ryan Reynolds e Blake Lively non saranno presenti a causa dell'affaire Baldoni. Tutto ciò si sta dimostrando sempre più deleterio per l'attrice, quando riuscirà a tornare agli eventi pubblici? L'articolo Blake Lively e Ryan Reynolds assenti al Met Gala 2025, c’entra ancora Baldoni proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Met Gala 2025: data e luogo dell’evento - È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Met Gala, l’evento glamour per eccellenza di New York che unisce moda e spettacolo in nome dell’arte e della beneficenza. L’appuntamento è fissato per il 5 maggio, come da tradizione primo lunedì del mese, al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela. La serata, che raduna da tutto il mondo stelle della musica, del cinema e dello showbiz in generale, celebra infatti non solo lo stile, ma anche l’inaugurazione della mostra presso il Costume Institute del museo statunitense, poi visitabile dal 10 maggio fino al 26 ottobre. 🔗lettera43.it

