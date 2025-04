Stasera su Rai 1 le straordinarie esibizioni dell' étoile in location straordinarie Ma anche gli interventi di tanti ospiti da Claudio Santamaria a Geppi Cucciari

della Giornata Internazionale della Danza, Roberto Bolle torna su Rai 1 (Stasera alle 21.30) con la seconda edizione di Viva la danza, uno show che combina arte, intrattenimento, musica e ironia. Quest’anno a condurre il programma è Serena Rossi, accompagnata di diversi ospiti e narratori: da Claudio Santamaria a Geppi Cucciari, da Gianna Nannini a Jacopo Veneziani. Roberto Bolle: auguri al ballerino più famoso d’Italia che oggi compie 50 anni X Leggi anche › In tv il balletto “Notre Dame de Paris”: Roberto Bolle è il deforme Quasimodo Architrave della trasmissione è il padrone di casa Roberto Bolle, che invita amici e colleghi (da Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamente étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano) e incontra luoghi d’arte che fungono da cornice a performance uniche. 🔗 Iodonna.it - Stasera su Rai 1 le straordinarie esibizioni dell'étoile in location straordinarie. Ma anche gli interventi di tanti ospiti, da Claudio Santamaria a Geppi Cucciari In occasionea Giornata Internazionalea Danza, Roberto Bolle torna su Rai 1 (alle 21.30) con la seconda edizione di Viva la danza, uno show che combina arte, intrattenimento, musica e ironia. Quest’anno a condurre il programma è Serena Rossi, accompagnata di diversie narratori: da, da Gianna Nannini a Jacopo Veneziani. Roberto Bolle: auguri al ballerino più famoso d’Italia che oggi compie 50 anni X Leggi› In tv il balletto “Notre Dame de Paris”: Roberto Bolle è il deforme Quasimodo Architravea trasmissione è il padrone di casa Roberto Bolle, che invita amici e colleghi (da Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamentee Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano) e incontra luoghi d’arte che fungono da cornice a performance uniche. 🔗 Iodonna.it

Ne parlano su altre fonti

Mare Fuori 5 4 Puntata, Anticipazioni bomba e colpi di scena stasera su Rai 2! - Amici di Mister Movie, tenetevi forte! Stasera Rai 2 si infiamma con una nuova, imperdibile puntata di Mare Fuori 5. Siete pronti a scoprire cosa succederà ai nostri ragazzi dell'IPM? Io non sto più nella pelle! Tra amori tormentati, segreti inconfessabili e nuove alleanze, preparatevi a una serata ricca di emozioni. Mare Fuori 5: Programmazione Raiplay e dove vedere la replica in streaming Se per caso stasera vi doveste perdere questo appuntamento imperdibile, niente paura! Ogni episodio di Mare Fuori 5 è disponibile in streaming su RaiPlay. 🔗mistermovie.it

Ecco cosa succede nella sesta e ultima puntata di "Mina Settembre 3", la serie con Serena Rossi in onda stasera in tv su Rai 1 - E anche questa volta è arrivato il momento di salutare Mina Settembre e tutti i personaggi che popolano il suo complicato, intenso, gioioso e difficile mondo. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (come sempre in contemporanea anche su RaiPlay, dove ci sono tutti gli episodi e le stagioni precedenti on demand), va in onda la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 3 . 🔗amica.it

Inizia stasera su Rai 1 la nuova fiction, ambientata a metà Ottocento, con Vittoria Puccini: donna passionale e madre determinata, segnata da un passato doloroso e da un matrimonio violento - La musica di Giuseppe Verdi, di Schubert e il melodramma si fondono con la vicenda personale della passionale Maria che con le due figlie scappa da Napoli sognando il palco della Scala di Milano. Ambientata a metà Ottocento, la fiction in costume Belcanto (alle 21.30 su Rai 1) è diretta da Carmine Elia e ha come protagonista Vittoria Puccini. ... 🔗iodonna.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rai, come cambia il palinsesto per la morte di Papa Francesco: da Rai1 a Rai 3, cosa va in onda stasera in tv lunedì 21 aprile; Come cambiano i palinsesti tv Rai e Mediaset per la morte di Papa Francesco: stasera speciale Porta a Porta e…; Stasera in tv (7 aprile), serata di debutti: Alberto Angela sfida Ilary Blasi. E per Alessia Marcuzzi scatta già l'allarme; Su Rai 1 stasera puntata speciale di Ulisse con Alberto Angela sulla nuova Villa dei Misteri a Pompei. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rai 1 stasera in Tv - Rai 1 stasera in tv: programmi in onda questa sera su Rai1, guida tv con consigli su cosa vedere in prima serata e seconda serata. Palinsesto televisivo per sapere cosa fanno in tv su Rai uno cena ... 🔗comingsoon.it

Viva la danza, stasera su Rai 1 la grande festa con Roberto Bolle: tutti gli ospiti - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, Roberto Bolle celebra su Rai 1 la danza a 360 gradi con tanti ospiti: le anticipazioni di Viva la danza ... 🔗gazzetta.it

"Champagne": stasera su Rai 1 il film Tv su Peppino Di Capri - La Volta Buona 24/03/2025 - E a cui questa sera, in prima serata su Rai1, è dedicato uno straordinario film TV, Champagne. Lui è il grande Peppino Di Capri, e loro due interpretano Peppino piccolo e Peppino grande ... 🔗msn.com