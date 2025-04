Ritrovato semi-distrutto il camper degli influencer @Viaggiatoriecologici rubato a Torino | era in un piazzale di Nichelino

Camper rubato in deposito giudiziario ritrovato in campo rom: 19enne denunciata dai Carabinieri - Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata trovata in possesso di un camper rubato in un deposito giudiziario e denunciata dai carabinieri una 19enne domiciliata presso il campo rom di Gricignano di Aversa, nel Casertano. La ragazza è accusata di ricettazione. Il fatto è avvenuto a Maddaloni, dove nella notte dello scorso 12 febbraio, nel deposito giudiziario di via Forche Caudine, ignoti forzarono il cancello di ingresso e rubarono un camper sequestrato. 🔗anteprima24.it

Michele D'Alessio e Rossella Del Console, ritrovati gli influencer di ?Vangolden? scomparsi. La testimone: «Erano davanti a me con il loro camper a Claut». Oggi il lieto fine - Due influencer pugliesi che raccontano il loro viaggio in van sui profili "Vangolden" scomparsi nel nulla da due giorni: Michele D'Alessio e Rossella Del Console non davano più... 🔗leggo.it

Camper rubato in deposito giudiziario: ritrovato al campo Rom - Gli accertamenti hanno permesso di localizzare il camper rubato nel campo rom di Gricignano d'Aversa, dove stava per essere utilizzato come abitazione 🔗imolaoggi.it

