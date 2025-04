Così si indossa la camicia oversize ora

Versatile ed essenziale, la camicia oversize si presta a essere declinata con jeans a zampa e scarpe basse, ma anche con minigonne e stivali alti con il tacco. Ecco i look street style da copiare nei prossimi mesi. Gli abbinamenti di tendenza includono una maxi camicia di jeans da declinare con un paio di pantaloni in denim dalla silhouette larga, mentre per le occasioni formali della primavera 2025, i pantaloni palazzo a quadri si combinano con una shirt in formato XL. Gonna lunga con volant, camicia over, stivaletti con tacco e borsa a mano: la mise raffinata dei prossimi mesi. Nel video di Amica.it, tutti i look con camicia over a cui ispirarsi per cavalcare le tendenza della primavera estate 2025.

Insieme a jeans dal gusto anni Novanta, longuette a vita alta e bermuda originali. Versatile e inaspettatamente chic, la camicia oversize conquista i look del momento - Parola d’ordine: relax. Nel corso degli ultimi anni, il guardaroba ha progressivamente fatto spazio ad item sempre più ampi e rilassati, avvolgenti ma tutt’altro che aderenti. È lo specchio dell’evoluzione del gusto contemporaneo, che “ruba” felicemente all’universo menswear, riadattandolo secondo l’estetica femminile. In questa stagione calda, allora, non resta che scoprire come indossare la camicia oversize. 🔗iodonna.it

La camicia oversize sta conquistando le fashioniste di ogni età. Il merito è di uno spirito versatile ed effortless chic - La camicia oversize, versatile e inaspettatamente chic, conquista i look della stagione calda. Da mattina a sera. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi per abbinarla con stile. Azzurra con bermuda neri in pelle La camicia oversize in una delicata e sofisticata sfumatura d’azzurro si porta insieme ad un dolcevita sottile nella stessa tonalità, bermuda in pelle total black e pump gioiello. Il tocco da vera fashionista? L’aggiunta di una It Bag a contrasto. 🔗iodonna.it

Stefano De Martino fuori dal palco: addio cravatta e camicia, indossa t-shirt bianca e tuta - Siamo abituati a vedere Stefano De Martino sul palco in camicia e cravatta ma com'è quando i riflettori si spengono? Ecco le foto del conduttore in versione casalinga.Continua a leggere 🔗fanpage.it

