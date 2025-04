Hop Hop street food Festival a Mandello

street food torna a Mandello. Dal 1° al 4 maggio, per quattro giorni consecutivi, viale Medaglie olimpiche mandellesi si vestrà a festa con gli stand di 'Hop Hop street food': il migliore cibo di strada, le birre artigianali, "mangiare, ridere e stare bene", come spiegano gli organizzatori. 🔗 Leccotoday.it - Hop Hop street food Festival a Mandello Lotorna a. Dal 1° al 4 maggio, per quattro giorni consecutivi, viale Medaglie olimpiche mandellesi si vestrà a festa con gli stand di 'Hop Hop': il migliore cibo di strada, le birre artigianali, "mangiare, ridere e stare bene", come spiegano gli organizzatori. 🔗 Leccotoday.it

