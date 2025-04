Prima del Napoli mai mangiato pomodori | Lo chef che ha conquistato McTominay

Protagonista della corsa scudetto, il calciatore ha trovato a Napoli non solo il campo giusto ma anche la cucina della tradizione. "Prima del Napoli mai mangiato pomodori": Lo chef che ha conquistato McTominay

Napoli, il Betis vuole Natan a titolo definitivo: la prima offerta per De Laurentiis - Il Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Natan dal Napoli: il club spagnolo avrebbe recapitato la prima offerta ufficiale Arrivano grosse novità sul futuro di Natan, difensore brasiliano acquistato dal Napoli durante l’estate del 2024. Il centrale, uno degli oggetti del mistero della scorsa terribile stagione partenopea, è stato ceduto in prestito al Betis, dove avrebbe convinto per le sue prestazioni. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Raspadori: “Potevamo chiuderla prima” - Il Napoli vince la prima delle undici finali che la vedevano opposta alla Fiorentina. Le reti di Lukaku e Raspadori regalano i tre punti ai partenopei. Eppure diverse le palle goal sciupate che hanno lasciato in bilico il match fino al secondo finale. Napoli, Raspadori ai microfoni di DAZN L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 2-1 valido per la 28^ giornata di Serie A. 🔗terzotemponapoli.com

Al via la prima edizione del premio “Lettera d’amore a Napoli”: ecco il bando - Si è svolta questa mattina presso la libreria “ IoCiSto ”, in Piazzetta Aldo Masullo, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio “Lettera d’amore a Napoli” alla presenza dell’Assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato , dello scrittore Maurizio de Giovanni e della Presidente di “IoCiSto” Claudia Migliore . Il Premio nasce dalla collaborazione tra IoCiSto e AbruzziAMOci che da vent’anni realizza il Premio “lettera d’amore” e che gestisce un museo delle lettere d’amore, unico in Italia, in un paesino della provincia di Chieti. 🔗ildenaro.it

