Napoli omicidio Santo Romano | 17enne condannato 18 anni 8 mesi

Tgcom24.mediaset.it - Napoli, omicidio Santo Romano: 17enne condannato 18 anni 8 mesi La sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici, che hanno urlato a gran voce: "Fate schifo". Il processo si è svolto con il rito abbreviato 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Omicidio Santo Romano, prima udienza a Napoli; folla di ragazzi davanti al Tribunale per i minorenni: «Giustizia» - Folla di ragazzi davanti al tribunale per i minorenni di Napoli, in occasione della prima udienza per l'omicidio di Santo Romano. Nei giorni scorsi famiglia del ragazzo... 🔗ilmattino.it

Condanna a 18 anni per il 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano a Napoli - Diciotto anni e 8 mesi di reclusione: questa la condanna inflitta dal Tribunale per i minorenni di Napoli al 17enne accusato dell'omicidio di Santo Romano, il giovane di 19 anni ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre dell'anno scorso a San Sebastiano al Vesuvio, dopo una lite per un paio di scarpe sporcate. La notizia della sentenza ha scatenato l'ira di parenti e amici che hanno urlato a gran voce : "fate schifo". 🔗quotidiano.net

FOTO/ Al via processo per omicidio del 19enne Santo Romano - Tempo di lettura: 2 minuti“Sono tesa. Confidiamo nella vera e sana giustizia”. Queste le parole di Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, giovane promessa del calcio morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). 🔗anteprima24.it

Omicidio Santo Romano, attesa per la sentenza. Sit-in di familiari e amici: "Vogliamo giustizia" - Il ragazzo fu ucciso a novembre a San Sebastiano al Vesuvio da un diciassettenne. Presidio all'esterno del tribunale per i minori di Napoli ... 🔗rainews.it

Morte Santo Romano, arriva la sentenza: 17enne condannato a 18 anni in primo grado. La rabbia dei parenti - Diciotto anni e otto mesi: è questa la sentenza per il minorenne imputato dell’omicidio di Santo Romano. Il gup Umberto Lucarelli ha pronunciato la sentenza per omicidio, ... 🔗ilmattino.it

Omicidio Santo Romano, killer condannato a 18 anni di carcere - "Vogliamo giustizia, non deve succedere mai più una tragedia del genere", l'hanno chiesto da stamattina i familiari e amici di Santo Romano ... 🔗internapoli.it