Frana di Campigna via ai lavori sulla Bidentina | tratto di Provinciale chiuso fino ai primi di giugno

lavori sulla Bidentina nel tratto interessato da uno smottamento. Il cantiere avrà inizio il 5 maggio e si potrarrà fino ai primi di giugno. Il tratto interessato sarà quello all'altezza del chilometro 26+500, tra Campigna e il Passo della Calla, che sarà chiuso per tutti i mezzi ed. 🔗 Forlitoday.it - Frana di Campigna, via ai lavori sulla Bidentina: tratto di Provinciale chiuso fino ai primi di giugno Previstinelinteressato da uno smottamento. Il cantiere avrà inizio il 5 maggio e si potrarràaidi. Ilinteressato sarà quello all'altezza del chilometro 26+500, trae il Passo della Calla, che saràper tutti i mezzi ed. 🔗 Forlitoday.it

