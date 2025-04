Le prospettive impossibili di Roma in mostra alle Terme di Caracalla

Roma antica, con i monumenti, le strade, gli edifici più rappresentativi. E' "Immaginare Roma. Le prospettive impossibili di Francesco Corni" che presenta per la prima volta nella Capitale le tavole dell'archeologo disegnatore di Modena.

La mostra "Artemisia Gentileschi" a Roma - Può l ’Arte Femminile, solitamente contraddistinta da una maggiore sensibilità, essere considerata diversa dall’Arte Maschile? 10 Artiste e 10 Artisti. Le opere verranno esposte senza il nome dell'autore. Il gioco consisterà nell'identificare esclusivamente attraverso la visione dell'opera... 🔗romatoday.it

La forza innovatrice di Caravaggio in mostra a Palazzo Barberini Roma - Life&People.it | Il dibattito su Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, non si è mai interrotto. Anzi, ha sempre tenuto vivo nel pubblico e tra gli esperti un interesse che si irradia oltre le tendenze e le epoche. La sua breve vita, segnata da intrighi, scandali, violenza e prigionie, ha segnato la storia dell’arte e ne ha alimentato il mito. Il carattere iracondo e l’anima tormentata si riflettono plasticamente nelle sue opere, che generavano ammirazione e turbamento nei suoi contemporanei. 🔗.com

Caravaggio 2025, mostra titanica a Roma. Le opere riunite come in un sogno - Roma, 6 marzo 2025 – Michelangelo Merisi, il Caravaggio, era arrivato a Roma da pochi mesi, quando nel 1595 si (auto)ritrasse nel volto nel Bacchino malato con gli occhi scuri e già inquieti: “Aveva 24 anni e stava ancora orientandosi sul nuovo mercato, eppure già mostrava tutte le sue ambizioni, mettendosi nelle vesti del dio del vino e dell’ebbrezza”, fa notare Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. 🔗quotidiano.net

le prospettive sorprendenti di Francesco Corni raccontano la Roma imperiale attraverso disegni antichi e inediti - Mostra alle Terme di Caracalla dal 3 maggio al 19 ottobre 2025: sessanta disegni originali di Francesco Corni rivelano la Roma imperiale con dettagli unici, prospettive tridimensionali e narrazione ar ... 🔗gaeta.it

Quanto era internazionale la Roma seicentesca? La mostra alle Scuderie del Quirinale che tenta di fare chiarezza - come quello del Seicento a Roma, da una prospettiva meno battuta e sicuramente estremamente interessante. Il taglio dato alla mostra è stimolante e riesce a bilanciare, con maestria, rigore ... 🔗exibart.com

Conversano, vertigine Escher al castello: in mostra il genio metalogico - Scale che non portano a nulla, uccelli che diventano pesci, prospettive infinite o ribaltate, oggetti impossibili che sfidano le leggi della fisica e della logica, il Polo Museale-Castello Acquaviva.. 🔗msn.com