Fiera del Primo Maggio a Tirrenia | come cambiano sosta e viabilità

Fiera del Primo Maggio, in programma giovedì, il Comune di Pisa dispone modifiche temporanee alla circolazione stradale di Tirrenia, dalle ore 6 alle 22. Sarà vietata la circolazione e la sosta, in piazza Belvedere (lato est), via dei Fiori e piazza dei Fiori, così come nel.

