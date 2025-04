Meteo | un assaggio d' estate nel ponte del 1 Maggio

Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l’anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in. 🔗 Pisatoday.it - Meteo: un assaggio d'estate nel ponte del 1° Maggio “Sta per concludersi la lunga fase instabile che ha caratterizzato l’Italia in questa primavera decisamente turbolenta”. E' quanto conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara che spiega: “Nei prossimi giorni tornerà ad espandersi l’anticiclone subtropicale, ripristinando condizioni in. 🔗 Pisatoday.it

Su altri siti se ne discute

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con un assaggio di estate. Le temperature... 🔗leggo.it

Meteo, fine settimana instabile e con piogge. Ma poi arriva il caldo: primo assaggio d'estate. Le previsioni - Fine settimana a tratti instabilein Puglia per effetto del transito di almeno due ?gocce fredde? di origine nord-atlantica, foriere di piogge e locali rovesci temporaleschi ad... 🔗quotidianodipuglia.it

Meteo, con il ponte del 1° maggio arriva un assaggio d’estate. Venerdì e sabato picchi fino a 30 gradi - Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate nei prossimi giorni sull’Emilia Romagna con temperature in deciso aumento. Giovedì i valori massimi oscilleranno intorno a 26/28° in pianura, lievemente inferiori sulla Romagna. Venerdì... 🔗riminitoday.it

Ne parlano su altre fonti

Meteo, la settimana inizia con la pioggia, dal 1 maggio un assaggio d'estate; Meteo, con il ponte del 1° maggio arriva un assaggio d’estate. Venerdì e sabato picchi fino a 30 gradi; Assaggio d'estate per il Ponte del 1° maggio, ma domenica potrebbe arrivare qualche temporale; Ponte del primo maggio con assaggio d'estate, la colonnina di mercurio sfiorerà i 30 gradi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meteo 29-30 aprile, via pioggia e instabilità. Da mercoledì un assaggio d'estate - L'Anticiclone Africano porta un assaggio di estate sull'Italia: scopri qui le previsioni meteo dal 29 aprile 2025 e la tendenza nei giorni successivi. 🔗gazzetta.it

Meteo: dopo il primo assaggio d'Estate torneranno subito Pioggia e Temporali, ecco quando - Gli ultimi aggiornamenti dei principali Centri di Calcolo ci regalano oggi una conferma e una novità. La notizia confermata è quella che vi andiamo dicendo ormai da qualche tempo: nei prossimi giorni ... 🔗ilmeteo.it

Meteo, assaggio d'estate: sole per il ponte del Primo Maggio, attese punte di 30 C°. Le previsioni della settimana - Dopo un mese di aprile piovoso e instabile, quello di maggio 2025, che è considerato il primo mese del semestre caldo, si apre con ... 🔗msn.com