Provincia, via al cantiere sulla ‘Vitulanese’ nel comune di Cautano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAperto il cantiere dei lavori per il ripristino della sede stradale sulla Provinciale n. 109 “Vitulanese” nel comune di Cautano, in prossimità del Cimitero, al km 14+350, area investita a suo tempo da un imponente smottamento. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che si è tenuto e tutt’ora tiene in costante contatto con il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Cautano per seguire da vicino, dapprima, l’andamento del complesso iter finanziario-tecnico-burocratico ed amminitrativo volto a superare una condizione di particolare disagio per la popolazione della vallata, ed ora per avere conferme sull’andamento degli stessi lavori. «Per il risanamento del tratto in freana vengono impegnate risorse finanziarie pari ad € 500. Anteprima24.it - Provincia, via al cantiere sulla ‘Vitulanese’ nel comune di Cautano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAperto ildei lavori per il ripristino della sede stradalele n. 109 “Vitulanese” neldi, in prossimità del Cimitero, al km 14+350, area investita a suo tempo da un imponente smottamento. Lo comunica il Presidente delladi Benevento Nino Lombardi che si è tenuto e tutt’ora tiene in costante contatto con il Sindaco e l’Amministrazione comunale diper seguire da vicino, dapprima, l’andamento del complesso iter finanziario-tecnico-burocratico ed amminitrativo volto a superare una condizione di particolare disagio per la popolazione della vallata, ed ora per avere conferme sull’andamento degli stessi lavori. «Per il risanamento del tratto in freana vengono impegnate risorse finanziarie pari ad € 500.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Provincia, via al cantiere sulla ‘Vitulanese’ nel comune di Cautano; Blevio: via al cantiere per la fibra ottica, Lariana a senso unico alternato; Incrocio Madonna della Neve, via al cantiere: pesanti modifiche alla viabilità; Via al cantiere entro il 2025 e tre anni di lavori: gli impegni sull’ospedale unico di Narni-Amelia; Roma, via al cantiere per il parcheggio interrato della nuova stazione Metromare-Torrino: ma Astral 'dimentica' l'ambiente; Via al cantiere per la primaria a Villastanza; Leggi >>>

Blevio: via al cantiere per la fibra ottica, Lariana a senso unico alternato

(espansionetv.it)

Cantiere in partenza a Blevio dove da domani, mercoledì 30 ottobre, inizieranno i lavori per la posa della rete in ...

Strada Sacca, al via il cantiere di ampliamento a Breda Cisone

(vocedimantova.it)

BREDA CISONE (Sabbioneta) - Prenderà il via in questi giorni il cantiere per l'allargamento della sede stradale di un tratto di via Sacca, nella ...

Impianto di idrogeno verde a Cerignola, al via il cantiere entro la fine dell’anno

(ilsole24ore.com)

Il progetto da 200mila tonnellate annue nell’area dell’ex interporto è della Cerichem Biopharm del gruppo Caiaffa, azienda assegnataria di risorse Pnrr a fondo perduto per 9,86 milioni nell’ambito del ...

Cantiere aperto per due settimane per l’asfaltatura

(laprovinciapavese.gelocal.it)

Dopo la posa delle tubature fognarie Prevista la chiusura parziale in un tratto di via Milano Disagi in vista per chi dovrà percorrere la strada provinciale 128 a Marzano nelle due settimane scarse co ...