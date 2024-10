Piovono Corvi – L’importanza della memoria e dei ricordi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondo del fumetto si è sempre distinto per la sua serialità, ma negli ultimi venti anni abbiamo visto come questo paradigma sia cambiato con l’affermarsi delle graphic novel. Un modo diverso di intendere il fumetto che ha conquistato una fetta di pubblico sempre maggiore. Generalmente, le graphic novel sono tutte storie autoconclusive slegate una dall’altra, ma cosa accade quando queste sono in realtà tutte interconnesse l’una con l’altra, creando così un grande mosaico coeso? Una possibile risposta ce la fornisce Daniel Cuello, che con la sua ultima opera, Piovono Corvi, sempre edita da BAO Publishing, aggiunge un nuovo tassello al mondo e alla storia iniziata con Residenza Arcadia e proseguita con Mercedes e Le Buone Maniere. Piovono Corvi – Daniel Cuello – BAO Publishing. Nerdpool.it - Piovono Corvi – L’importanza della memoria e dei ricordi Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondo del fumetto si è sempre distinto per la sua serialità, ma negli ultimi venti anni abbiamo visto come questo paradigma sia cambiato con l’affermarsi delle graphic novel. Un modo diverso di intendere il fumetto che ha conquistato una fetta di pubblico sempre maggiore. Generalmente, le graphic novel sono tutte storie autoconclusive slegate una dall’altra, ma cosa accade quando queste sono in realtà tutte interconnesse l’una con l’altra, creando così un grande mosaico coeso? Una possibile risposta ce la fornisce Daniel Cuello, che con la sua ultima opera,, sempre edita da BAO Publishing, aggiunge un nuovo tassello al mondo e alla storia iniziata con Residenza Arcadia e proseguita con Mercedes e Le Buone Maniere.– Daniel Cuello – BAO Publishing.

