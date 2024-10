Rinnovo Kvaratskhelia: l’offerta del Napoli e le richieste dell’agente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il futuro del georgiano è ancora incerto. L’agente ha fatto una richiesta al Napoli. La trattativa per il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Tra offerte importanti e richieste dell’entourage, il futuro dell’attaccante georgiano è ancora tutto da definire. l’offerta del Napoli per il Rinnovo di Kvaratskhelia Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avanzato una proposta significativa al giocatore. Lo scorso giugno, durante il ritiro della nazionale georgiana in Germania per le qualificazioni a Euro 2024, De Laurentiis ha incontrato il management di Kvaratskhelia. l’offerta prevede un Rinnovo fino al 2029, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, incrementabile fino a 6 milioni grazie a bonus facilmente raggiungibili. Napolipiu.com - Rinnovo Kvaratskhelia: l’offerta del Napoli e le richieste dell’agente Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il futuro del georgiano è ancora incerto. L’agente ha fatto una richiesta al. La trattativa per ildi Khvichatiene con il fiato sospeso i tifosi del. Tra offerte importanti edell’entourage, il futuro dell’attaccante georgiano è ancora tutto da definire.delper ildiSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avanzato una proposta significativa al giocatore. Lo scorso giugno, durante il ritiro della nazionale georgiana in Germania per le qualificazioni a Euro 2024, De Laurentiis ha incontrato il management diprevede unfino al 2029, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, incrementabile fino a 6 milioni grazie a bonus facilmente raggiungibili.

