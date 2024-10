Lanazione.it - Giurato alla Mostra di Venezia, Ludovico racconta la sua esperienza

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono quasi 100 gli studenti che ogni anno compongono la giuria del premio “David Giovani“, organizzato da Agiscuola, provenienti da 4 scuole superiori: l’Istituto “Italo Calvino“ di Città della Pieve, il “Rosselli-Rasetti“ di Castiglione del Lago, il “Luca Signorelli“ di Cortona e l’“Angelo Vegni“ di Capezzine di Cortona. Al Nuovo Cinema Caporali pochi giorni faAndrenacci, ex studente del Liceo Calvino di Città della Pieve, hato la sua belladi81 come rappresentante dell’Umbria, come premio per aver scritto il miglior elaborato critico, fra tutti i partecipanti della regione, su uno dei film in concorso: è un ennesimo successo del Cinema Caporali che ha inviatodel Cinema didecine di studenti in questo quarto di secolo. È iniziato così il David Giovani 2024/2025.