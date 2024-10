Piano Mattei, gli Usa: “Possiamo imparare dall’Italia”. A Hurghada nasce il Campus italo-egiziano per il turismo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche per gli Usa l’Italia è “un modello di collaborazione”. A spiegarlo è stato l’ambasciatore americano a Roma, Jack Markell, ospite di Star su Sky Tg24. “Il primo ministro Meloni ha messo l’Africa in cima alla sua agenda di governo, e quindi anche noi Possiamo vedere e imparare, ad esempio dal lavoro dell’Italia, ad esempio in Africa”, ha proseguito l’ambasciatore, parlando del Piano Mattei. Il riconoscimento è arrivato nel giorno in cui a Hurghada, in Egitto, è stata inaugurata la Scuola italiana di ospitalità “Campus Enrico Mattei”, che l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del settore turistico locale e internazionale attraverso una formazione di alto livello nel campo dell’accoglienza e del food, grazie anche allo scambio di competenza tra l’Italia e l’Egitto. La scuola è stata inaugurata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Secoloditalia.it - Piano Mattei, gli Usa: “Possiamo imparare dall’Italia”. A Hurghada nasce il Campus italo-egiziano per il turismo Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche per gli Usa l’Italia è “un modello di collaborazione”. A spiegarlo è stato l’ambasciatore americano a Roma, Jack Markell, ospite di Star su Sky Tg24. “Il primo ministro Meloni ha messo l’Africa in cima alla sua agenda di governo, e quindi anche noivedere e, ad esempio dal lavoro dell’Italia, ad esempio in Africa”, ha proseguito l’ambasciatore, parlando del. Il riconoscimento è arrivato nel giorno in cui a, in Egitto, è stata inaugurata la Scuola italiana di ospitalità “Enrico”, che l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del settore turistico locale e internazionale attraverso una formazione di alto livello nel campo dell’accoglienza e del food, grazie anche allo scambio di competenza tra l’Italia e l’Egitto. La scuola è stata inaugurata dal ministro del, Daniela Santanchè.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piano Mattei - Cirielli : “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” - (Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un modo per internazionalizzare il sistema-Italia". Lo ha detto il vice ministro agli Affari… L'articolo Piano Mattei, Cirielli: “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Piano Mattei - Cirielli : “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” - Lo ha detto il vice ministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alla conferenza ComoLake 2024. (Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un modo per internazionalizzare il sistema-Italia". . "L'Africa – ha sottolineato – è un continente ricco di giovani, la sua crescita demografica può rappresentare per il continente stesso e per chi investirà […] The post Piano Mattei, Cirielli: “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Piano Mattei - Cirielli : “Contribuirà a internazionalizzare sistema Italia” - Lo ha detto il vice ministro agli Affari esteri e cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, alla conferenza ComoLake 2024. (Adnkronos) – "Il Piano Mattei è un modo per internazionalizzare il sistema-Italia". . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)