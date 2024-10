Mattarella: 'Costituzione antifascista fondata su lotta liberazione matrice libertà e democrazia' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna 24 ott. (Adnkronos) - "La Costituzione era il progetto per la trasformazione dell'Italia, una volta conquistata la libertà e scelto di procedere sul terreno dei diritti sociali come parte essenziale della condizione di cittadinanza. La Carta reca, fortemente impressi, quattro caratteri. È una Costituzione 'lavorista', sin dal primo articolo. È una Costituzione 'personalista', con la persona, le formazioni sociali in cui si questa esplica, e i suoi diritti, come essenza dell'ordinamento. È una Costituzione 'autonomista', che affida alle autonomie locali, con il criterio della sussidiarietà, la responsabilità di dare risposte ai cittadini. È una Costituzione 'antifascista', che si fonda sulla lotta di liberazione, matrice di libertà e democrazia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bologna alla Biennale dell'Economia cooperativa. Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'Costituzione antifascista fondata su lotta liberazione matrice libertà e democrazia' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna 24 ott. (Adnkronos) - "Laera il progetto per la trasformazione dell'Italia, una volta conquistata lae scelto di procedere sul terreno dei diritti sociali come parte essenziale della condizione di cittadinanza. La Carta reca, fortemente impressi, quattro caratteri. È una'lavorista', sin dal primo articolo. È una'personalista', con la persona, le formazioni sociali in cui si questa esplica, e i suoi diritti, come essenza dell'ordinamento. È una'autonomista', che affida alle autonomie locali, con il criterio della sussidiarietà, la responsabilità di dare risposte ai cittadini. È una', che si fonda sulladidi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Bologna alla Biennale dell'Economia cooperativa.

**Agricoltura : Mattarella - in Costituzione futuro di libertà - impresa e sviluppo'** - Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'80/mo anniversario della Coldiretti. Non senza contrasti, con i Centri di Azione agraria ad avversare, in Parlamento e nel Paese, questo indirizzo. Mattarella ha quindi ricordato come nel dopoguerra e all'indomani del'entrata in vigore della Costituzione si aprì "un'epoca di grandi riforme in cui, di pari passo, si sviluppa l'ammodernamento del comparto primario e si realizzano i diritti del popolo rurale, affermando priorità all'azienda diretto-coltivatrice. (Liberoquotidiano.it)

Scuola : Mattarella - ‘educazione civica per formare a Costituzione - democrazia e libertà’ - Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico al Convitto nazionale ‘Vittorio Emanuele secondo’ di Cagliari. Fu una decisione lungimirante, e ancora oggi può aiutarci a connettere i programmi didattici con l?impegno più vasto della formazione di buoni cittadini. (Calcioweb.eu)

Scuola : Mattarella - 'educazione civica per formare a Costituzione - democrazia e libertà' - Fu una decisione lungimirante, e ancora oggi può aiutarci a connettere i programmi didattici con l'impegno più vasto della formazione di buoni cittadini. Educando ai valori della nostra Costituzione, alla democrazia, alla libertà, che è piena soltanto se uguale ed effettiva per tutti". (Adnkronos) - "Nel 1958, Aldo Moro, allora ministro della Pubblica istruzione, introdusse l'insegnamento dell'educazione civica. (Liberoquotidiano.it)