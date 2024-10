Serena Rossi emoziona tutti alla Festival del Cinema di Roma (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSerena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un concerto a sorpresa alla premiere de ‘Il treno dei bambini‘, il nuovo film della candidata all’Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice – accompagnata dalla JuniOrchestra, l’orchestra dei giovani dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Simone Genuini – ha cantato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, tra i brani della pellicola. Prima dell’esibizione, che si è svolta nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, l’intero cast ha sfilato sul red carpet. Tratto dall’omonimo bestseller di Viola Ardone, ‘Il treno dei bambini’ racconta la generosità dell’Italia del dopoguerra, un viaggio attraverso la miseria visto dagli occhi di un bambino diviso tra due madri. Anteprima24.it - Serena Rossi emoziona tutti alla Festival del Cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa deldicon un concerto a sorpresapremiere de ‘Il treno dei bambini‘, il nuovo film della candidata all’Oscar Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice – accompagnata dJuniOrchestra, l’orchestra dei giovani dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Simone Genuini – ha cantato ‘Uocchie C’arraggiunate’ di Roberto Murolo, tra i brani della pellicola. Prima dell’esibizione, che si è svolta nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, l’intero cast ha sfilato sul red carpet. Tratto dall’omonimo bestseller di Viola Ardone, ‘Il treno dei bambini’ racconta la generosità dell’Italia del dopoguerra, un viaggio attraverso la miseria visto dagli occhi di un bambino diviso tra due madri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo Wolf Man e L'uomo invisibile quale sarà il prossimo "mostro" ad arrivare al cinema? - Il regista di entrambi i monster movie ha rivelato quale gli piacerebbe adattare come prossimo capitolo di questa piccola saga horror Il Dark Universe potrebbe non aver funzionato per la Universal Pictures, ma l'amato franchise dei mostri ha trovato ... (Movieplayer.it)

Serena Rossi incanta la Festa del Cinema di Roma - esibizione voce e chitarra da brividi - Serena Rossi ha incantato il pubblico della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma con un’esibizione a sorpresa alla premiere de ‘Il treno dei bambini’, il nuovo film di Cristina Comencini dal 4 dicembre su Netflix. L’attrice coprotagonista ... (Lapresse.it)

Mister Movie | Questo Halloween SAW mancherà al Cinema - ma come sarà il prossimo Saw XI? - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Halloween 2024 arriverà senza un nuovo capitolo della saga horror di Saw. I fan di Jigsaw e delle sue trappole mortali dovranno aspettare ancora un po’, precisamente fino al 2025, per ... (Mistermovie.it)