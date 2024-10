Romagna "Consapevoli della nostra forza" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO È contento, dice, del percorso che ha fatto, e di dove questo percorso lo ha portato. Imbullonandolo al centro della difesa del Sassuolo, della quale Filippo Romagna è un punto fermo, complici 8 presenze su 9, fin qua, in campionato. Traguardo non scontato, visto il gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi tantissimo tempo ma al quale Romagna non pensa più, guardando solo avanti. Sport.quotidiano.net - Romagna "Consapevoli della nostra forza" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO È contento, dice, del percorso che ha fatto, e di dove questo percorso lo ha portato. Imbullonandolo al centrodifesa del Sassuolo,quale Filippoè un punto fermo, complici 8 presenze su 9, fin qua, in campionato. Traguardo non scontato, visto il gravissimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi tantissimo tempo ma al qualenon pensa più, guardando solo avanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma Petitti (Pd) : "Provincia unica di Romagna - i tempi sono maturi per avviare il percorso” - “Sono maturi i tempi per l’avvio del percorso per istituire la Provincia unica di Romagna”, questo il pensiero di Emma Petitti, che lunedì mattina (30 settembre) ha partecipato all’incontro organizzato a Cesena da Legacoop con il candidato ... (Riminitoday.it)